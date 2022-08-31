Російський підрозділ ЗСУ і "Національна Республіканська Армія" вирішили об’єднати зусилля

Підрозділ ЗСУ "Легіон "Свобода Росії"" та "Національна Республіканська Армія" (НРА) підписали декларацію про співпрацю і планують створити спільний політичний центр, який очолить ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Від Легіону "Свобода Росії" декларацію підписав боєць із позивним "Цезар", а бійці НРА, які діють на території РФ, уповноважили на це Пономарьова. Російський добровольчий корпус (РДК) планує підписати цей документ пізніше.

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"Усі наші підрозділи, усі наші дії, які ми вели від початку війни, були спрямовані на одне – на те, що цей режим (у РФ – ред.) має впасти, імперія має вмерти, Україна має перемогти, а ця війна має бути закінчена. І це є нашою спільною метою", – заявив Пономарьов.

За його словами, кожен з них на своїй ділянці робив свою роботу – хто у РФ, хто на полі бою.

"І наразі ми розуміємо, що потрібно робити наступний крок. Ми бачимо, яку кількість нерозуміння, здивування, питань викликає те, що, виявляється, є росіяни, які воюють пліч-о-пліч з українцями, які ведуть збройний опір і націлені йти до кінця. І тому ми розуміємо, що потрібно створити якесь політичне представництво, якийсь спільний центр, щоб пояснювати наші цілі, показувати, розказувати, спілкуватися як з органами державної влади, так і з журналістами", – сказав політик.

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Своєю чергою боєць легіону "Свобода Росії" із позивним "Цезар" заявив: "Ми дуже вдячні українському народу, командуванню ЗСУ і президенту Зеленському за те, що вони дали нам можливість зі зброєю в руках змити сором, яким покрив себе російський народ. Для нас велика честь стояти поруч, пліч-о-пліч з українцями".

У підписаній декларації встановлюються принципи діяльності російської опозиції, яка веде війну з режимом президента РФ Володимира Путіна з обох боків фронту.

Зокрема, підписанти планують провадити спільну інформаційну політику, пояснюючи російському суспільству свої цілі і завдання, проводячи агітацію серед противників путінізму.

Під час заходу також було проголошено єдину символіку збройного антипутінського опору. Підписанти, при збереженні символіки кожного зі своїх підрозділів, приймають біло-синьо-білий прапор як символ спільної боротьби.

Що передувало: Підрозділ Збройних Сил України "Легіон "Свобода Росії"" було створено в березні 2022 року, до нього переважно входять росіяни. Зокрема, повідомлялося, що цього формування вступив колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.

21 серпня колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія. Він також зачитав "маніфест" НРА, який проголошує, зокрема, що "Путін буде скинутий і знищений".