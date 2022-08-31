Российское подразделение ВСУ и "Национальная Республиканская Армия" решили объединить усилия

Подразделение ВСУ "Легион "Свобода России"" и "Национальная Республиканская Армия" (НРА) подписали декларацию о сотрудничестве и планируют создать общий политический центр, который возглавит экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Источник: Укринформ

Детали: От Легиона "Свобода России" декларацию подписал боец с позывным "Цезарь", а действующие на территории РФ бойцы НРА уполномочили на это Пономарева. Российский добровольческий корпус (РДК) планирует подписать этот документ позже.

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"Все наши подразделения, все наши действия, которые мы вели с начала войны, были направлены на одно – на то, что этот режим (в РФ – ред.) должен пасть, империя должна умереть, Украина должна победить, а эта война должна быть окончена. И это наша общая цель", – заявил Пономарев.

По его словам, каждый из них на своем участке проделывал свою работу – кто в РФ, кто на поле боя.

"И сейчас мы понимаем, что нужно делать следующий шаг. Мы видим, какое количество непонимания, удивления, вопросов вызывает то, что, оказывается, есть россияне, воюющие бок о бок с украинцами, которые ведут вооруженное сопротивление и нацелены идти до конца. И поэтому мы понимаем, что нужно создать какое-нибудь политическое представительство, какой-то общий центр, чтобы объяснять наши цели, показывать, рассказывать, общаться как с органами государственной власти, так и с журналистами", – сказал политик.

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В свою очередь боец легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил: "Мы очень благодарны украинскому народу, командованию ВСУ и президенту Зеленскому за то, что они дали нам возможность с оружием в руках смыть стыд, которым покрыл себя русский народ. Для нас большая честь стоять рядом, бок о бок с украинцами".

В подписанной декларации устанавливаются принципы деятельности российской оппозиции, ведущей войну с режимом президента РФ Владимира Путина с обеих сторон фронта.

В частности, подписанты планируют проводить общую информационную политику, объясняя российскому обществу свои цели и задачи, проводя агитацию среди противников путинизма.

Во время мероприятия также была провозглашена единая символика вооруженного антипутинского сопротивления. Подписанты, при сохранении символики каждого из своих подразделений, принимают бело-сине-белый флаг как символ совместной борьбы.

Что предшествовало: Подразделение Вооруженных Сил Украины "Легион "Свобода России"" было создано в марте 2022 года, в него в основном входят россияне. В частности, сообщалось, что в это формирование вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев.

21 августа бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия. Он также зачитал "манифест" НРА, провозглашающий, в частности, что "Путин будет свергнут и уничтожен".