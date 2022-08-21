Дугіну вбили партизани з Національної Республіканської Армії – ексдепутат Держдуми

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.

Джерело: Пономарьов в ефірі свого опозиційного каналу "Утро февраля", Пономарьов у коментарі УП

Реклама:

Деталі: Екс-депутат Держдуми зазначив, що Дар'я Дугіна закликала до знищення українців, була голосом, який закликав до насильства та вбивств на окупованій території. Зокрема вона виступила з обґрунтуванням терористичного акту в Оленівці.

Пряма мова Пономарьова: "Ця акція (вбивство Дугіної – ред.), як і багато інших партизанських акцій прямої дії, здійснених на території Росії за останні місяці, реалізована Національною Республіканською Армією.

Ми встановили зв'язок із її бійцями за допомогою нашого ресурсу Роспартизан, який висвітлює наростаючу хвилю опору в Росії. Бійці НРА уповноважили мене сьогодні зачитати їхній маніфест".

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно "маніфест" НРА: "Ми, російські активісти, військові та політики, нині партизани та бійці Національної Республіканської Армії, ставимо поза законом розпалювачів війни, грабіжників та гнобителів народів Росії!

Ми оголошуємо президента Путіна узурпатором влади та військовим злочинцем, який порушив Конституцію, розв'язав братовбивчу війну між слов'янськими народами і відправив російських солдатів на вірну та безглузду смерть.

…Путін буде нами скинутий і знищений! …Ми ​​оголошуємо чиновників уряду РФ та регіональних адміністрацій посібниками узурпатора – ті, хто не складе своїх повноважень, будуть нами знищуватись.

Ми оголошуємо бізнесменів, які заробляють свої гроші на корупції та зв'язках з чиновниками –зрадниками Батьківщини та посібниками узурпатора. Майно тих, хто не покається і не виступить публічно проти цієї влади та її війни, і вони самі будуть знищуватися нами.

Ми оголошуємо працівників силових структур посібниками узурпатора. Ті, хто не складе зброю і не зніме погони, будуть знищуватися нами.

Ми оголошуємо військові вантажі та вантажі тих, хто заробляє на війні та допомагає їй фінансово – законними цілями, які будуть знищуватися нами".

"Ми закликаємо солдатів російської армії припинити стріляти в наших братів з інших країн – Грузії, Сирії, України та інших" (Пономарьов сказав саме так, хоча в опублікованому маніфесті не згадувалася Україна – ред.).

Більше деталей: У НРА закликали всіх росіян вступати до своїх лав і піднімати "біло-синьо-білий прапор нової Росії замість зганьбленого путінською владою триколору".

"Ми дамо захист усім, хто прийде на наш заклик", - обіцяють в організації.

Там також заявили, що всі, хто виконує їхню програму "аж до зміни режиму", звільняються від відповідальності, передбаченої законами узурпатора.

Крім того, у НРА обіцяють "після перемоги" негайно звільнити всіх незаконно засуджених путінською владою.

Пономарьов заявив, що підтримує дії "товаришів" із НРА. Він запевнив, що вона не воює із мирним населенням і не здійснюватиме акцій проти цивільних об'єктів.

"Я закликаю всіх, хто готовий боротися з путінізмом не на словах, а на ділі, ставати в наші ряди", - заявив він.

У розмові із УП Ілля Пономарьов підтвердив факт заяви НРА. Він зазначив, що "на зв'язку" із представниками організації з квітня 2022 року.

"Активно допомагаємо у різний спосіб", - додав він.

Що передувало: У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград". Також вона — одна з авторів "Книги Z" про російське вторгнення в Україну.

Передісторія: