В ОП назвали 4 складові для переговорів з Росією

Переговорна позиція України у розмові з Росією має включати 4 складові – усі вони стосуються зброї.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові: 1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику. 2. ППО/ПРО, щоб захистити міста. 3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці. 4. Бронетехніка для контрнаступів".

Щоб говорити з 🇷🇺, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:



1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити 🇷🇺 логістику.

2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.

3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

4. Бронетехніка для контрнаступів August 4, 2022

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Передісторія:

3 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що той відкритий до дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів – це "димова завіса" окупантів, які насправді націлені лише на війну.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що усі заяви Кремля щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.