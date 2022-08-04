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В ОП назвали 4 складові для переговорів з Росією

Ірина БалачукЧетвер, 4 серпня 2022, 11:26
В ОП назвали 4 складові для переговорів з Росією
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Переговорна позиція України у розмові з Росією має включати 4 складові – усі вони стосуються зброї.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові: 1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику. 2. ППО/ПРО, щоб захистити міста. 3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці. 4. Бронетехніка для контрнаступів".

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Передісторія: 

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  • 3 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.
  • Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що той відкритий до дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів – це "димова завіса" окупантів, які насправді націлені лише на війну.
  • Президент Володимир Зеленський переконаний, що усі заяви Кремля щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

Теми: переговориРосіяОфіс президента
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