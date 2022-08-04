В ОП назвали 4 складові для переговорів з Росією
Переговорна позиція України у розмові з Росією має включати 4 складові – усі вони стосуються зброї.
Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові: 1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику. 2. ППО/ПРО, щоб захистити міста. 3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці. 4. Бронетехніка для контрнаступів".
Щоб говорити з 🇷🇺, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022
1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити 🇷🇺 логістику.
2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.
3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.
4. Бронетехніка для контрнаступів
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Передісторія:
- 3 серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитись на мирні переговори з Україною.
- Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що той відкритий до дипломатичного врегулювання конфлікту з Україною.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів – це "димова завіса" окупантів, які насправді націлені лише на війну.
- Президент Володимир Зеленський переконаний, що усі заяви Кремля щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.