В ОП назвали 4 складові для переговорів з Росією

Переговорна позиція України у розмові з Росією має включати 4 складові – усі вони стосуються зброї.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові: 1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити російську логістику. 2. ППО/ПРО, щоб захистити міста. 3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці. 4. Бронетехніка для контрнаступів".

Реклама:

Щоб говорити з 🇷🇺, потрібно мати правильну переговорну позицію. Вона містить чотири прості складові:



1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити 🇷🇺 логістику.

2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.

3. Ударні безпілотники – найкращі мисливці.

4. Бронетехніка для контрнаступів — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 4, 2022

Читайте також: До і після контрнаступу. Чи є перспективи в мирних переговорів із Росією

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ