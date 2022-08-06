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На Каховській дамбі росіяни прикриваються цивільним транспортом

Валентина РоманенкоСубота, 6 серпня 2022, 19:15
На Каховській дамбі росіяни прикриваються цивільним транспортом

На Херсонщині рух своєї техніки через дамбу Каховської ГЕС окупанти прикривають від обстрілів ЗСУ цивільним транспортом місцевих жителів.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону 6 серпня

Деталі: Соболевського запитали, як російські військові поповнюють свої запаси після точкового руйнування логістичного маршруту окупантів – Антонівського мосту.

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Пряма мова: "Вони (окупанти) використовують понтонну переправу (через Дніпро), але вона насправді там не дає результатів порівняно з Антонівським мостом.

В першу чергу, використовується міст у Каховці на дамбі: там є рух військової техніки і вантажних автомобілів.

Але вони міксують свої військові колони з місцевими, з цивільним транспортом і наші ЗСУ не можуть працювати по таких цілях, тому що зрозуміло, там буде велика кількість жертв серед місцевого населення".

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Чому це важливо: У Херсонській області є три переправи, які поєднують лівий і правий береги Дніпра. Це Антонівський автомобільний міст поблизу Херсона, Антонівський залізничний міст та дамба Каховського водосховища у Новій Каховці.

Росіяни найчастіше використовували для перекидання своїх військ і техніки Антонівський міст, оскільки він розташований найближче до Херсона. Але після влучних ударів ЗСУ по мосту, він став непридатний для пересування.

Наразі окупанти змушені робити чималий гак через Нову Каховку, щоб перекидати сили на правий берег Дніпра і поповнювати свої склади.

ЗСУ у цей час продовжують знищувати російські склади і звільняти населені пункти на Херсонщині.

Теми: Херсонська областьвійна
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