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Росіяни хочуть від'єднати ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь - Енергоатом

Валентина РоманенкоСубота, 6 серпня 2022, 20:24

В "Енергоатомі" застерігають, що російські окупаційні війська обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, щоб знищити її інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни.

Джерело: пресслужба компанії "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни.

Такими діями рашисти перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому обстріли станції, з високою ймовірністю, продовжаться".

Деталі: За словами представників "Енергоатому", завадити цьому можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти задля виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об’єкту та його повної демілітаризації.

Інакше Росія реалізує свій план із перетворення ЗАЕС на військову базу ядерних терористів.

"Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатома, які перебувають на станції та координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України", наголошують в "Енергоатомі".

ВІДЕО ДНЯ

За даними компанії, крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, план загарбників також включає подальше повне знеструмлення станції (блекаут) із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока.

Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машиних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Все це на додаток до мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища.

"Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа", - застерігають в "Енергоатомі".

Що передувало: Російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Передісторія

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
  • Після обстрілів окупантів Запорізької АЕС президент Володимир Зеленський висловив вимогу, аби проти російської атомної галузі застосували жорсткі санкції.
  • Як повідомила в ефірі національного телемарафону керуюча справами Енергодарської міської ради Яна Дабіжа,  6 серпня в тимчасово окупованому військами РФ Енергодарі - місті-супутнику ЗАЕС - знову лунали вибухи.

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Теми: ЗАЕСвійна
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