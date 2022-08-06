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ЗСУ досягли сильних результатів у знищенні баз окупантів – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 6 серпня 2022, 22:52
ЗСУ досягли сильних результатів у знищенні баз окупантів – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що за поточний тиждень Україні вдалося досягти вагомих результатів у знищенні логістики окупантів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "За цей тиждень ЗСУ і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів.

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Кожний удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних".

Деталі: Зеленський також подякував партнерам, які постачають Україні необхідну зброю, зокрема США, які цього тижня погодили черговий пакет підтримки, що включає в себе і боєприпаси до HIMARS.

"Всі вони використовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони", - запевнив президент.

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Що передувало: Цього тижня українські військові повідомляли, зокрема, про удари по пункту базування окупаційних військ у Чорнобаївці, по опорних пунктах і по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах на Херсонщині, по ворожих опорних пунктах в районах Благодатного і Правдиного, складах із боєприпасами в Херсоні, Придніпровському та Токарівці, а також знищенні щонайменше шести російських складів боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах.

Теми: ЗеленськийокупаціяЗбройні силивійна
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