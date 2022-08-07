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Ситуація в Бахмуті погіршується, обстрілів усе більше – заступник мера

Неділя, 7 серпня 2022, 17:47

У Бахмуті через постійні обстріли російської армії ситуація погіршується, але наразі залишається контрольованою. 

Джерело: заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Ситуація погіршується. Обстрілів все більше і більше. За минулу добу загинуло троє цивільних людей. Згоріло чотири будинки. Зранку знову обстріли.

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Водопостачання є. Але через обстріли ремонтні бригади кожного дня усувають пориви мережі".

Деталі: Марченко додав, що у частині міста відсутнє електропостачання. Ремонтні бригади через постійні обстріли не можуть виїхати на місце ушкоджень.

За словами заступника мера, від обстрілів було знищене підприємство яке вивозить сміття на сміттєзвалище. Наразі вже підготовлений транспорт на заміну, оскільки за тиждень всі сміттєбаки по місту повністю заповнились.

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Пряма мова: "В цілому гуманітарної катастрофи нема. Але по магазинах цінники доволі високі. Ринок, лікарні та аптеки працюють. Гуманітарну допомогу видаємо".

Передісторія:

Теми: БахмутДонецька областьвійна
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