У РФ пояснили вибухи на аеродромі в Криму "порушенням пожежної безпеки"

В якості основної причини вибуху боєприпасів на аеродромі Саки в окупованому Криму в Росії називають порушення вимог пожежної безпеки.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело в Міністерстві оборони РФ

Пряма мова: "Як основна причина вибуху кількох боєприпасів на аеродромі Сакі розглядається лише порушення вимог пожежної безпеки. Жодних ознак, доказів і тим більше фактів навмисного впливу на боєприпаси з метою підриву немає".

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Деталі: Раніше Міноборони РФ повідомило про детонацію кількох авіаційних боєприпасів на території аеродрому "Саки", розташованого в районі Новофедорівки в окупованому Росією Криму.

За твердженням російського військового відомства, внаслідок вибуху авіаційна техніка не пошкоджена.

Військовий аеродром "Саки" біля селища Новофедорівка Сакського району Міноборони РФ використовує для базування своєї авіації – літаків та гелікоптерів, у тому числі морської авіації. Там розташований наземний випробувальний тренувальний комплекс (авіаційний) для відпрацювання зльоту та посадки літаків корабельної авіації.

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