У РФ пояснили вибухи на аеродромі в Криму "порушенням пожежної безпеки"
В якості основної причини вибуху боєприпасів на аеродромі Саки в окупованому Криму в Росії називають порушення вимог пожежної безпеки.
Джерело: ТАСС із посиланням на джерело в Міністерстві оборони РФ
Пряма мова: "Як основна причина вибуху кількох боєприпасів на аеродромі Сакі розглядається лише порушення вимог пожежної безпеки. Жодних ознак, доказів і тим більше фактів навмисного впливу на боєприпаси з метою підриву немає".
Деталі: Раніше Міноборони РФ повідомило про детонацію кількох авіаційних боєприпасів на території аеродрому "Саки", розташованого в районі Новофедорівки в окупованому Росією Криму.
За твердженням російського військового відомства, внаслідок вибуху авіаційна техніка не пошкоджена.
Військовий аеродром "Саки" біля селища Новофедорівка Сакського району Міноборони РФ використовує для базування своєї авіації – літаків та гелікоптерів, у тому числі морської авіації. Там розташований наземний випробувальний тренувальний комплекс (авіаційний) для відпрацювання зльоту та посадки літаків корабельної авіації.
Передісторія:
- 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.
- Міністерство оборони Росії заявило, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, але на обвалованому майданчику зберігання здетонували кілька авіаційних боєприпасів.
- Окупаційна влада заявила, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в Криму постраждали 5 людей і 1 людина загинула.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці, однак нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.