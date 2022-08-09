Стівен Сігал знімає фільм про війну на Донбасі – Пушилін
Американський актор і великий друг Кремля Стівен Сігал займається зйомками документального фільму про події на Донбасі.
Джерело: ТАСС із посиланням на маріонетку Кремля, так званого ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна
Пряма мова: "Стівен Сігал знімає документальний фільм про війну на Донбасі. Сьогодні він спілкувався з військовополоненими в Оленівському СІЗО…
Під час зустрічі Стівен зазначив, що 98% тих, хто розповідає у ЗМІ про конфлікт, ніколи тут не були, тому світ не знає правду…
Він (Сігал) хоче змінити погляд на цю війну".
Що передувало: У вівторок голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький приїхав до окупованої Оленівки (Донецька область), де нещодавно було вбито українських військовополонених. Він привіз із собою Сігала.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.