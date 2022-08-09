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Стівен Сігал знімає фільм про війну на Донбасі – Пушилін

Євген КізіловВівторок, 9 серпня 2022, 21:10
Сігал в компанії Путіна, фото Getty Images

Американський актор і великий друг Кремля Стівен Сігал займається зйомками документального фільму про події на Донбасі.

Джерело: ТАСС із посиланням на маріонетку Кремля, так званого ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна

Пряма мова: "Стівен Сігал знімає документальний фільм про війну на Донбасі. Сьогодні він спілкувався з військовополоненими в Оленівському СІЗО…

Під час зустрічі Стівен зазначив, що 98% тих, хто розповідає у ЗМІ про конфлікт, ніколи тут не були, тому світ не знає правду…

Він (Сігал) хоче змінити погляд на цю війну".

Що передувало: У вівторок голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький приїхав до окупованої Оленівки (Донецька область), де нещодавно було вбито українських військовополонених. Він привіз із собою Сігала.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

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Теми: пропагандакіноОРДЛОвійна
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