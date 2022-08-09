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Слуцький привіз до Оленівки "міжнародних експертів" з КНДР, Нікарагуа та Стівена Сігала

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 16:50
Фото: Слуцький у Telegram

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ і лідер ЛДПР Леонід Слуцький приїхав до Оленівки, до СІЗО, де були вбиті українські військовополонені, з собою привіз "міжнародних експертів", зокрема, з Нікарагуа та КНДР.

Джерело: Слуцький Telegram, Соловйов у Telegram, російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Слуцького: "Міжнародний експертний пул зміг на власні очі побачити всі руйнування і переговорити з очевидцями, у тому числі полоненими, що вижили після ракетної атаки".

Деталі: Слуцький вважає, що привіз з собою солідне представництво людей, яких він назвав "міжнародними експертами", серед них начебто журналісти та аналітики з Нікарагуа, КНДР.

Він також сказав, що були представники Італії, Німеччини, Сербії.

Як повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов, в Оленівку також привезли актора американських бойовиків Стівена Сігала, який відверто симпатизує президенту РФ Володимиру Путіну, його політиці, і який навіть отримав з рук господаря Кремля російський паспорт.

 

Прокремлівський маріонетковий ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомив пізніше, що Сігал збирається знімати "документальний фільм" про події на Донбасі.

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"Сьогодні він (Сігал) спілкувався з військовополоненими в Оленівському СІЗО", – заявив Пушилін.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець попросив МКЧХ організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.
  • Міноборони РФ заявило, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.
  • Сім'ї українських військових незадоволені діяльністю міжнародних організацій, бо за кілька місяців полону не отримали жодної інформації про своїх рідних.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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