Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чубаров порадив "мирним" окупантам тікати з Криму

Євген КізіловВівторок, 9 серпня 2022, 22:02
Рефат Чубаров, фото Getty Images

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров радить росіянам, які незаконно оселилися в окупованому Росією Криму, терміново виїжджати з півострова.

Джерело: Чубаров у Telegram

Пряма мова: "Громадяни Росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому Росії Криму!

Щойно ви отримали перший "дзвінок", що вказує вам негайно залишити територію окупованого Росією Криму.

Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого Росією Криму вже сьогодні.

Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!"

Деталі: Раніше російський канал "Дождь" повідомляв, що на виїзді з Криму перед Кримським мостом утворився корок з автомобілів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КримЧубаровевакуаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: 11 загиблих

ISW: Кремль не звинувачує Україну в вибухах в Криму, бо тоді визнає безсилість своєї ППО

“Динамо” вийшло до плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Зеленський: Війна має закінчитися звільненням Криму

Тихановська оголосила про створення перехідного уряду Білорусі

"Банк Січ" визнано банкрутом, його виведуть з ринку – НБУ

Усі новини...
Крим
NYT: За вибухами на аеродромі в Криму стоять українські сили
Вибухи у Криму, Україна повертає тіла полеглих захисників. Головне на 167 день війни
У РФ пояснили вибухи на аеродромі в Криму "порушенням пожежної безпеки"
Останні новини
08:42
Розвідка Британії сумнівається, що РФ укомплектує новий корпус для війни в Україні
08:23
Луганщина: ЗСУ відбили спроби штурму росіян на трьох напрямках
08:22
Ембарго ЄС та Британії на імпорт вугілля з Росії набуло чинності
07:48
фото Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: 11 загиблих
07:11
Зведення Генштабу: Росіяни намагаються наступати на напрямку Донецьк – Піски, тривають бої
06:25
ЗМІ: Британія планує організовані відключення електроенергії на тлі газової кризи
05:18
Масштабна пожежа на нафтобазі Куби знищила половину сховища з паливом
04:30
ISW: Кремль не звинувачує Україну в вибухах в Криму, бо тоді визнає безсилість своєї ППО
03:24
ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів на Херсонщині
02:30
США про вибухи на аеродромі в Криму: Підтримуємо зусилля України
Усі новини...