Чубаров порадив "мирним" окупантам тікати з Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров радить росіянам, які незаконно оселилися в окупованому Росією Криму, терміново виїжджати з півострова.

Джерело: Чубаров у Telegram

Пряма мова: "Громадяни Росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому Росії Криму!

Щойно ви отримали перший "дзвінок", що вказує вам негайно залишити територію окупованого Росією Криму.

Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого Росією Криму вже сьогодні.

Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!"

Деталі: Раніше російський канал "Дождь" повідомляв, що на виїзді з Криму перед Кримським мостом утворився корок з автомобілів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: