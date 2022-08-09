Чубаров порадив "мирним" окупантам тікати з Криму
Вівторок, 9 серпня 2022, 22:02
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров радить росіянам, які незаконно оселилися в окупованому Росією Криму, терміново виїжджати з півострова.
Джерело: Чубаров у Telegram
Пряма мова: "Громадяни Росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому Росії Криму!
Щойно ви отримали перший "дзвінок", що вказує вам негайно залишити територію окупованого Росією Криму.
Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого Росією Криму вже сьогодні.
Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!"
Деталі: Раніше російський канал "Дождь" повідомляв, що на виїзді з Криму перед Кримським мостом утворився корок з автомобілів.
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Що передувало:
- 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Криму.
- Міністерство оборони Росії заявило, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, але на там здетонували кілька авіаційних боєприпасів.
- Окупаційна влада заявила, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в Криму постраждали 5 людей і 1 людина загинула.
- Міністерство оборони України заявило, що йому не відома причина вибухів.