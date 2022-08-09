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Чубаров порадив "мирним" окупантам тікати з Криму

Євген КізіловВівторок, 9 серпня 2022, 22:02
Чубаров порадив мирним окупантам тікати з Криму
Рефат Чубаров, фото Getty Images

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров радить росіянам, які незаконно оселилися в окупованому Росією Криму, терміново виїжджати з півострова.

Джерело: Чубаров у Telegram

Пряма мова: "Громадяни Росії, які незаконно перебувають/оселилися в окупованому Росії Криму!

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Щойно ви отримали перший "дзвінок", що вказує вам негайно залишити територію окупованого Росією Криму.

Знайте, ваше перебування в окупованому Криму є незаконним і злочинним. Не гайте часу, виїжджайте з окупованого Росією Криму вже сьогодні.

Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку!"

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Деталі: Раніше російський канал "Дождь" повідомляв, що на виїзді з Криму перед Кримським мостом утворився корок з автомобілів.

Що передувало:

Теми: КримЧубаровевакуаціявійна
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