В ОГП назвали ймовірну причину вибуху в Оленівці: вибух термобаричного боєприпаса

Російський військовий у приміщенні колонії в Оленівці Донецької області після вибуху. Фото ТАСС

В Офісі генпрокурора вважають, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де загинули десятки українських військовополонених, міг вибухнути боєприпас від вогнемета.

Джерело: DW з посиланням на відповідь ОГП на запит

Дослівно ОГП: "(В колонії в Оленівці міг вибухнути термобаричний боєприпас – ред.) А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу Шмель, Шмель-М, Рись".

Деталі: Повідомляється, що такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів. Участь у дослідженні брали спеціалісти з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.

Зазначається, що наразі у кримінальному провадженні триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз.

Водночас DW підкреслює, що через місяць після вибуху у колонії в Оленівці інформації про розслідування ООН або Червоного Хреста ще немає.

Що було раніше: В.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") в інтерв’ю Українській правді повідомив, що для вбивства українських захисників в Оленівці Донецької області окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди.

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