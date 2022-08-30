В ОГП назвали ймовірну причину вибуху в Оленівці: вибух термобаричного боєприпаса
В Офісі генпрокурора вважають, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де загинули десятки українських військовополонених, міг вибухнути боєприпас від вогнемета.
Джерело: DW з посиланням на відповідь ОГП на запит
Дослівно ОГП: "(В колонії в Оленівці міг вибухнути термобаричний боєприпас – ред.) А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу Шмель, Шмель-М, Рись".
Деталі: Повідомляється, що такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів. Участь у дослідженні брали спеціалісти з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.
Зазначається, що наразі у кримінальному провадженні триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз.
Водночас DW підкреслює, що через місяць після вибуху у колонії в Оленівці інформації про розслідування ООН або Червоного Хреста ще немає.
Що було раніше: В.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") в інтерв’ю Українській правді повідомив, що для вбивства українських захисників в Оленівці Донецької області окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди.
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Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
- Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.