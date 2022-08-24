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Шойгу у День Незалежності України заявив, що вони спеціально гальмують свою "спецоперацію"

Ірина БалачукСереда, 24 серпня 2022, 10:56
Шойгу у День Незалежності України заявив, що вони спеціально гальмують свою спецоперацію
Сергій Шойгу. Фото РИА Новости

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у День Незалежності України повторив свою заяву, що РФ нібито свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, щоб мінімізувати жертви серед мирного населення.

Джерело: російський пропагандистський телеканал RT та РИА Новости з посиланням на заяву Шойгу на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва 24 серпня

Пряма мова Шойгу: "У ході спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України – пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян, безумовно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо".

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Деталі: Міністр оборони РФ також набрехав, що російські військові "на звільнених територіях організували системну роботу з налагодження мирного життя". За словами Шойгу, окупанти нібито надають гуманітарну допомогу, відновлюють інфраструктуру та системи життєзабезпечення.

При цьому він додав, що українські війська нібито "застосовують тактику випаленої землі, грубо порушують міжнародні норми, діють як терористи".

А постачання Заходом озброєння Україні, за словами Шойгу, нібито "множить кількість жертв і затягує військовий конфлікт на території цієї країни".

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Російський міністр оборони також заявив, що "Київ, побоюючись викриття, розправляється із власними солдатами, які здаються в полон".

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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