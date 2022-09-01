Місія МАГАТЕ проїхала у "сіру зону", рухається на ЗАЕС

Місія МАГАТЕ, яка їде на Запорізьку атомну електростанцію, вже проїхала в "сіру" зону до Енергодара.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами кореспондента агентства, під час проїзду місії було чути постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів.

Раніше протягом кількох годин місія стояла на блокпості в Новоолександрівці, очікуючи на дозвіл служби безпеки для подальшого проїзду.

Що було раніше: Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, перебувала на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.

Передісторія:

Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

"Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.