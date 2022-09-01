Місія МАГАТЕ проїхала у "сіру зону", рухається на ЗАЕС
Четвер, 1 вересня 2022, 13:24
Місія МАГАТЕ, яка їде на Запорізьку атомну електростанцію, вже проїхала в "сіру" зону до Енергодара.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Деталі: За словами кореспондента агентства, під час проїзду місії було чути постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів.
Раніше протягом кількох годин місія стояла на блокпості в Новоолександрівці, очікуючи на дозвіл служби безпеки для подальшого проїзду.
Що було раніше: Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, перебувала на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.
Передісторія:
- Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.
- "Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.
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