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Місія МАГАТЕ проїхала у "сіру зону", рухається на ЗАЕС

Ірина БалачукЧетвер, 1 вересня 2022, 13:24
Місія МАГАТЕ. Фото з Twitter Rafael Mariano Grossi

Місія МАГАТЕ, яка їде на Запорізьку атомну електростанцію, вже проїхала в "сіру" зону до Енергодара.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами кореспондента агентства, під час проїзду місії було чути постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів.

Раніше протягом кількох годин місія стояла на блокпості в Новоолександрівці, очікуючи на дозвіл служби безпеки для подальшого проїзду.

Що було раніше: Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, перебувала на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту. 

Передісторія: 

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Теми: МАГАТЕЗАЕСЗапорізька областьокупація
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