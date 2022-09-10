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ВСУ освободили Купянск

Роман ПетренкоСуббота, 10 сентября 2022, 10:55
92 бригада в купянске, фото из соцсетей

Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области, сообщила советница председателя облсовета Наталья Попова.

Источник: Попова в Telegram, собеседник УП в Харьковской военно-гражданской администрации

Прямая речь Поповой: "Купянск – это Украина! Слава ВСУ!".

Детали: Также об освобождении города сообщали нардепы, блоггеры и военкоры.

Пока официальной информации нет.

В Харьковской ВГА подтвердили "Украинской правде" освобождение Купянска.

 

Напомним: ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.

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Знать больше: Событие дня: ВСУ продолжают контрнаступать на Харьковщине – что известно

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Темы: Харьковская областьВооруженные силыоккупациявойна
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