ВСУ освободили Купянск
Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области, сообщила советница председателя облсовета Наталья Попова.
Источник: Попова в Telegram, собеседник УП в Харьковской военно-гражданской администрации
Прямая речь Поповой: "Купянск – это Украина! Слава ВСУ!".
Детали: Также об освобождении города сообщали нардепы, блоггеры и военкоры.
Пока официальной информации нет.
В Харьковской ВГА подтвердили "Украинской правде" освобождение Купянска.
Напомним: ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.
Знать больше: Событие дня: ВСУ продолжают контрнаступать на Харьковщине – что известно
Слушайте также:
Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти