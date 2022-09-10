Над Балаклією підняли український прапор
У Балаклії Харківської області військові та влада підняли український прапор.
Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "Балаклія - це Україна!
Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор.
Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося".
Нагадаємо: ЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.
Збройні сили звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області.
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