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Над Балаклією підняли український прапор

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 12:34
скріншот

У Балаклії Харківської області військові та влада підняли український прапор.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Балаклія - це Україна!

Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор.

Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося".

НагадаємоЗСУ відвоювали близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня.

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Збройні сили звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області.

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Теми: Харківська областьокупація
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