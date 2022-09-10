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Над Балаклеей подняли украинский флаг

Роман ПетренкоСуббота, 10 сентября 2022, 12:34
Над Балаклеей подняли украинский флаг
скриншот

В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Балаклия – это Украина!

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Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг.

Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся".

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Напомним: ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.

Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.

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Темы: Харьковская областьоккупация
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