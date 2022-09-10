Над Балаклеей подняли украинский флаг
В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Балаклия – это Украина!
Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг.
Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся".
Напомним: ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.
Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.
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