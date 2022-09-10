Над Балаклеей подняли украинский флаг

В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Балаклия – это Украина!

Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг.

Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся".

Напомним: ВСУ отвоевали около 2500 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления по состоянию на 9 сентября.

ВИДЕО ДНЯ

Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти