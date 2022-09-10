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​​Зеленський про справу продажу авто для ЗСУ: Шахраї не можуть бути волонтерами

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 16:22
Зеленський, Монастирський і Клименко, фото з Telegram президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Нацполіції Ігорем Клименком щодо справи про продаж автомобілів для ЗСУ, в рамках якої раніше проходив обшук у волонтера Святослава Літинського.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких – справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями".

Деталі: Президент повідомив, що у суботу провів зустріч з цього питання із Монастирським і Клименком.

"Заробляти на наших захисниках – неприпустимо. Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами", – підкреслив Зеленський.

Що передувало: У Львові правоохоронці вранці 8 вересня прийшли з обшуком до мовознавця, громадського активіста й волонтера Святослава Літинського.

Столична поліція заявила, що проводить обшуки у Києві, Київській області та Львові у справі волонтерства, в якій фігурують троє осіб. За даними УП, обшук у львівського активіста Святослава Літинського – один із них. За даними поліції, фігуранти справи використовували маркування громадських організацій та продавали автомобілі, які призначались для українських військових. 

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Теми: Зеленськийволонтериавто
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