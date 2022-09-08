У Львові прийшли з обшуком до волонтера й мовознавця Літинського

Святослав Літинський, фото з його Facebook

У Львові правоохоронці вранці 8 вересня прийшли з обшуком до мовознавця, громадського активіста й волонтера Святослава Літинського.

Джерело: повідомлення Святослава Літинського у Facebook

Пряма мова Літинського: "О, поліція таки прочитала, як посадити волонтерів. В мене обшук".

Деталі: За словами Літинського, спершу йому сказали, що прийшли з повісткою, а коли відчинив – показали ухвалу про обшук.

У коментарях волонтер додав, що викликав адвоката.

Як з'ясувалося згодом, обшук у Літинського проводила поліція Києва у справі нібито привласнення донатів під виглядом благодійного фонду і продажу автівок, призначених для військовослужбовців.

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Голова політради "Української галицької партії" Ростислав Коваль повідомив, що дружину Святослава Літинського під час обшуку забрала "швидка".

Довідка: Святослав Літинський був одним із кандидатів на мовного омбудсмена у 2020 році. Він відомий судовими справами за паспорт без дублювання російською мовою, маркування клавіатури українською на ноутбуках, переклад із російської на українську виступу президента Володимира Зеленського на ІForum у 2019 році.

Нагадаємо: Правоохоронці порушили низку справ проти волонтерів.

У завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.

31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.

Знати більше: Контрольна закупка. Як справи за "продаж гуманітарки" стали пасткою для волонтерів

Як звичайні українці борються за мову