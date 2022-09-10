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Зеленский о деле продажи авто для ВСУ: Мошенники не могут быть волонтерами

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 16:22
Зеленский, Монастырский и Клименко, фото из Telegram президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Нацполиции Игорем Клименко по делу о продаже автомобилей для ВСУ, в рамках которой ранее проходил обыск у волонтера Святослава Литинского.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких – дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни".

Детали: Президент сообщил, что в субботу провел встречу по этому вопросу с Монастырским и Клименко.

"Зарабатывать на наших защитниках – недопустимо. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Во Львове правоохранители утром 8 сентября пришли с обыском к языковеду, общественному активисту и волонтеру Святославу Литинскому.

Столичная полиция заявила, что проводит обыски в Киеве, Киевской области и Львове по делу волонтерства, в котором фигурируют три человека. По данным УП, обыск у львовского активиста Святослава Литинского – один из них. По данным полиции, фигуранты дела использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, предназначенные для украинских военных.

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Темы: Зеленскийволонтерыавто
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