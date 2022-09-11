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Запорожская АЭС полностью остановлена ​​– Энергоатом

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 08:29
Запорожская АЭС полностью остановлена ​​– Энергоатом
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

11 сентября в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Источник: Энергоатом

Детали: Ведомство объясняет, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, питая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

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Дословно: "10 сентября вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодная остановка.

В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива".

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Темы: ЗАЭСЭнергоатомвойна
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