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За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 21:35
За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський
Володимир Зеленський, фото з Facebook

З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Дослівно: "Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

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Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде".

Деталі: Водночас Зеленський наголосив: "Якщо хтось із російських військових боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями".

Він також подякував бійцям 15-го Словʼянського полку Національної гвардії України, які "відзначилися на Харківському напрямку". 

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Крім того, президент подякував за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.

Що передувало: 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.

Передісторія: 

Теми: Зеленськийдеокупація
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