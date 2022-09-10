За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території – Зеленський
З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Дослівно: "Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.
Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде".
Деталі: Водночас Зеленський наголосив: "Якщо хтось із російських військових боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями".
Він також подякував бійцям 15-го Словʼянського полку Національної гвардії України, які "відзначилися на Харківському напрямку".
Крім того, президент подякував за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.
Що передувало: 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
Передісторія:
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області, а 10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська та Ізюма.
- 10 вересня речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ також успішно контрнаступають на півдні України – наразі на різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська.