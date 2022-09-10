ЗСУ просунулися на кілька десятків км на півдні – Гуменюк

Збройні сили України успішно контрнаступають на півдні України – наразі на різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів.

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону новин

Пряма мова Гуменюк на питання, якими були результати роботи ЗСУ за минулу добу: "Результати тішать, і ми працюємо над тим, щоб вони кожного ранку були досить переконливими. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Скоро ми обов’язково повідомимо і ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців".

Деталі: За словами Гуменюк, за минулу добу ЗСУ знищили на півдні понад 70 окупантів, 9 ворожих танків та 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими окупанти постійно гатили по Нікопольському району.

Передісторія:

Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.

Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 1000 квадратних кілометрів.

8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.

9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.

10 вересня радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що Збройні сили звільнили від окупантів місто Куп’янськ.

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