ЗСУ просунулися на кілька десятків км на півдні – Гуменюк
Збройні сили України успішно контрнаступають на півдні України – наразі на різних напрямках захисники просунулися на кілька десятків кілометрів.
Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону новин
Пряма мова Гуменюк на питання, якими були результати роботи ЗСУ за минулу добу: "Результати тішать, і ми працюємо над тим, щоб вони кожного ранку були досить переконливими. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Скоро ми обов’язково повідомимо і ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців".
Деталі: За словами Гуменюк, за минулу добу ЗСУ знищили на півдні понад 70 окупантів, 9 ворожих танків та 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими окупанти постійно гатили по Нікопольському району.
Передісторія:
- Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.
- Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 1000 квадратних кілометрів.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- 9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
- 10 вересня радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що Збройні сили звільнили від окупантів місто Куп’янськ.
Слухайте також:
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти