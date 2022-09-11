Из-за контрнаступления оккупанты отложили "референдумы" и забрали политтехнологов – росСМИ

Власти РФ из-за успешного украинского контрнаступления отложили на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов о присоединении к России" оккупированных территорий Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю

Детали: Собеседники "Медузы" пояснили, что единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

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Источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию.

"******* [поспешно уехали] все. Поступил приказ ехать домой", - сказал источник.

При этом, по данным издания, в Херсонской области российские политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

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Издание напоминает, что в начале сентября секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что референдумы будет "правильно и символично" провести 4 ноября — в День народного единства. Это стало первой конкретной датой референдумов, которую открыто называли российские чиновники такого высокого ранга.

При этом, по информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а потом и на 11 сентября — в этот день в России проходят региональные выборы.

Однако провести их в сентябре также не удалось. В итоге, как утверждают источники "Медузы", под давлением президента РФ Владимира Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату — 4 ноября.

По словам одного из собеседников "Медузы", уже на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре речь уже не идет".

Собеседники "Медузы", близкие к Кремлю, подчеркнули: российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования, — это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" о судьбе референдумов не ответил.

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