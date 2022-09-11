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Из-за контрнаступления оккупанты отложили "референдумы" и забрали политтехнологов – росСМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 17:13
иллюстративное ФОТО ИЗ САЙТА ГУР МОУ

Власти РФ из-за успешного украинского контрнаступления отложили на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов о присоединении к России" оккупированных территорий Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю

Детали: Собеседники "Медузы" пояснили, что единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении.

Источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию.

"******* [поспешно уехали] все. Поступил приказ ехать домой", - сказал источник.

При этом, по данным издания, в Херсонской области российские политтехнологи, готовившие референдум, пока остаются.

Издание напоминает, что в начале сентября секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак объявил, что референдумы будет "правильно и символично" провести 4 ноября — в День народного единства. Это стало первой конкретной датой референдумов, которую открыто называли российские чиновники такого высокого ранга.

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При этом, по информации "Медузы", в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле. Затем из-за неудач на фронте дедлайн перенесли на май, а потом и на 11 сентября — в этот день в России проходят региональные выборы.

Однако провести их в сентябре также не удалось. В итоге, как утверждают источники "Медузы", под давлением президента РФ Владимира Путина, которому "не терпится" "присоединить" новые территории, в администрации президента РФ установили "окончательную" дату — 4 ноября.

По словам одного из собеседников "Медузы", уже на следующей неделе оккупационные "военно-гражданские администрации" украинских территорий должны были официально объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь все эти планы "поставлены на стоп", "о ноябре речь уже не идет".

Собеседники "Медузы", близкие к Кремлю, подчеркнули: российские власти не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования, — это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" о судьбе референдумов не ответил.

Предыстория

  • С начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия оккупировала дополнительные территории Украины на Донбассе, а также часть Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Чтобы обозначить захваченные земли как российские, оккупанты уже несколько раз планировали там провести псевдореферендумы, на которых местное население якобы захочет в РФ. Однако каждый раз планы срывались из-за противостояния местных жителей и контрнаступления Вооруженных сил Украины.
  • В частности, 5 сентября так называемый "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что "из-за всех этих событий" оккупанты отложили на неопределенный срок проведение псевдореферендума по присоединению Херсонщины к России.
  • 7 сентября первый зампредседателя Совета Федерального собрания РФ и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил провести так называемые "референдумы о присоединении к РФ" оккупированных Россией территорий Украины в начале ноября.
  • 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал вид, что Россия не имеет отношения к псевдореферендумам на оккупированных территориях Донбасса, заявив, что вопрос их проведения в День народного единства, это дело граждан, живущих на этих территориях.

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Темы: оккупацияконтрнаступлениереферендум
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