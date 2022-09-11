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ЗСУ звільнили Козачу Лопань на Харківщині – голова громади

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 17:53
Звільнена Козача Лопань, фото Дергачівської міськради

Українські військові звільнили смт Козача Лопань і село Токарівка Дергачівської громади на Харківщині.

Джерело: Дергачівська міська рада, голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко у Facebook

Деталі: Дергачівська міськрада у неділю опублікувала фото і відео з піднятим українським прапором у Козачій Лопані й Токарівці.

Голова громади В’ячеслав Задоренко оприлюднив відео з Козачої Лопані, де місцеве населення зустрічає його і українських військових.

"Козача була, є і буде Україною, ніякого "русского мира" тут не буде", - говорить Задоренко.

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Він також говорить, що староста селища зранку підняла український стяг над селищною радою. За словами голови громади, з неділі староста повертається до своїх посадових обов’язків.

Що передувало: Міністерство оборони Росії визнало, що армія РФ відступає з Харківської області. На оприлюдненій росіянами карті в північній частині регіону вже не залишилося окупантів.

Начальник Харківської обласної військової Олег Синєгубов у неділю повідомив, що Сили оборони України деокупували вже більше 40 населених пунктів у Харківській області.

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Теми: Харківська областьдеокупація
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