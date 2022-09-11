ЗСУ звільнили вже понад 40 населених пунктів на Харківщині - ОВА

Сили оборони України деокупували вже більше 40 населених пунктів у Харківській області.

Джерело: начальник Харківської обласної військової Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Думка", цитує пресслужба пресслужба ОВА

Деталі: Синєгубов зазначив звільнені населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні це більше 40 населених пунктів.

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Але насправді, за словами голови ОВА, "їх значно більше, просто цю цифру оголошувати не можна, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних сил, яка наразі триває".

Пряма мова: "У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району…

А загалом на півночі, північно-східному напрямку наші Збройній сили свої позиції тримають. Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує з усіх видів озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях".

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Передісторія:

Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.

8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.

9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.

10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська та Ізюма.

Міністерство оборони Росії визнало, що армія РФ відступає з Харківської області. На оприлюдненій росіянами карті в північній частині регіону вже не залишилося окупантів.

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