ЗСУ звільнили вже понад 40 населених пунктів на Харківщині - ОВА

Сили оборони України деокупували вже більше 40 населених пунктів у Харківській області.

Джерело: начальник Харківської обласної військової Олег Синєгубов в інтерв'ю виданню "Думка", цитує пресслужба пресслужба ОВА

Деталі: Синєгубов зазначив звільнені населені пункти визначаються вже десятками. На сьогодні це більше 40 населених пунктів.

Але насправді, за словами голови ОВА, "їх значно більше, просто цю цифру оголошувати не можна, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних сил, яка наразі триває".

Пряма мова: "У нас звільнена значна частина наших територій Чугуївського району, Куп’янського і Балаклійського районів. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району…

А загалом на півночі, північно-східному напрямку наші Збройній сили свої позиції тримають. Їх постійно намагається атакувати ворог, намагається прорвати, атакує з усіх видів озброєння. Це і ракетні удари, і реактивні системи залпового вогню, і ствольна артилерія, це авіаудари по наших позиціях".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.

8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.

9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.

10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська та Ізюма.

Міністерство оборони Росії визнало, що армія РФ відступає з Харківської області. На оприлюдненій росіянами карті в північній частині регіону вже не залишилося окупантів.

Читайте також: ЗСУ продовжують контрнаступати на Харківщині – що відомо