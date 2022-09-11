Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ освободили Казачью Лопань на Харьковщине – глава общины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 17:53
Освобожденная Казачья Лопань, фото Дергачевского городского совета

Украинские военные освободили пгт Казачья Лопань и село Токаревка Дергачевской общины в Харьковской области.

Источник: Дергачевский городской совет, председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко в Facebook

Детали: Дергачевский горсовет в воскресенье опубликовал фото и видео с поднятым украинским флагом в Казачьей Лопане и Токаревке.

Глава общины Вячеслав Задоренко обнародовал видео из Казачьей Лопани, где местное население встречает его и украинских военных.

"Казачья была, есть и будет Украиной, никакого "русского мира" здесь не будет", - говорит Задоренко.

ВИДЕО ДНЯ

Он также сообщил, что староста поселка с утра подняла украинский флаг над поселковым советом. По словам главы общины, с воскресенья староста возвращается к своим должностным обязанностям.

Что предшествовало: Министерство обороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области. На обнародованной россиянами карте в северной части региона уже не осталось оккупантов.

Начальник Харьковской областной военной Олег Синегубов сообщил, что Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьдеоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

За минувшие сутки ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов – сводка

Резников: Контрнаступление ВСУ – "это знак того, что Россию можно победить"

видеоЗеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

Руководство западной группировки войск РФ снова сменили из-за поражений – ГУР

дополненоЗадержан бывший глава СБУ Харьковщины

Кадыров собрался к Путину, если ситуация на войне не поменяется

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьковская область
Зачистка на Харьковщине: ССО захватили важный беспилотный комплекс, пушку и танк
Россияне бегут на Харьковщине, на Херсонщине также отошли – сводка Генштаба
ВСУ освободили уже более 40 населенных пунктов в Харьковской области - ОВА
Последние новости
08:02
Правая оппозиция минимально лидирует на выборах в Швеции, 95% голосов
07:42
ВСУ разбили бригаду морской пехоты врага – штаб
07:28
Обстрел жилого дома в Харькове: есть погибший и пострадавшие – мэр
07:12
За минувшие сутки ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов – сводка
06:38
США введут санкции против Китая в области технологий – Reuters
05:36
Генерал США оценил риск использования Россией ядерного оружия
04:38
УЗ назначила эвакуационный рейс из Донбасса
03:42
В Запорожье "были слышны громкие звуки" – горсовет
02:50
ОК "Юг": В Черном море враг активизировал присутствие 4 больших десантных кораблей
02:30
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Каховке – командование "Юг"
Все новости...