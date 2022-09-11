ВСУ освободили Казачью Лопань на Харьковщине – глава общины
Украинские военные освободили пгт Казачья Лопань и село Токаревка Дергачевской общины в Харьковской области.
Источник: Дергачевский городской совет, председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко в Facebook
Детали: Дергачевский горсовет в воскресенье опубликовал фото и видео с поднятым украинским флагом в Казачьей Лопане и Токаревке.
Глава общины Вячеслав Задоренко обнародовал видео из Казачьей Лопани, где местное население встречает его и украинских военных.
"Казачья была, есть и будет Украиной, никакого "русского мира" здесь не будет", - говорит Задоренко.
Он также сообщил, что староста поселка с утра подняла украинский флаг над поселковым советом. По словам главы общины, с воскресенья староста возвращается к своим должностным обязанностям.
Что предшествовало: Министерство обороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области. На обнародованной россиянами карте в северной части региона уже не осталось оккупантов.
Начальник Харьковской областной военной Олег Синегубов сообщил, что Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в Харьковской области.