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ВСУ освободили Казачью Лопань на Харьковщине – глава общины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 17:53
ВСУ освободили Казачью Лопань на Харьковщине – глава общины
Освобожденная Казачья Лопань, фото Дергачевского городского совета

Украинские военные освободили пгт Казачья Лопань и село Токаревка Дергачевской общины в Харьковской области.

Источник: Дергачевский городской совет, председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко в Facebook

Детали: Дергачевский горсовет в воскресенье опубликовал фото и видео с поднятым украинским флагом в Казачьей Лопане и Токаревке.

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Глава общины Вячеслав Задоренко обнародовал видео из Казачьей Лопани, где местное население встречает его и украинских военных.

"Казачья была, есть и будет Украиной, никакого "русского мира" здесь не будет", - говорит Задоренко.

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Он также сообщил, что староста поселка с утра подняла украинский флаг над поселковым советом. По словам главы общины, с воскресенья староста возвращается к своим должностным обязанностям.

Что предшествовало: Министерство обороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области. На обнародованной россиянами карте в северной части региона уже не осталось оккупантов.

Начальник Харьковской областной военной Олег Синегубов сообщил, что Силы обороны Украины деоккупировали более 40 населенных пунктов в Харьковской области.

Темы: Харьковская областьдеоккупация
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