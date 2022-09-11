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Затримано колишнього очільника СБУ Харківщини

"Українська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 21:17
Затримано колишнього очільника СБУ Харківщини
РОМАН ДУДІН. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА СБУ

Романа Дудіна, який до кінця травня очолював управління СБУ в Харківській області, затримано за підозрою в державній зраді.

Джерело: джерела УП в правоохоронних органах, пресслужба ДБР у коментарі УП

Деталі: За даними співрозмовників УП, Дудіну повідомлено про підозру в державній зраді. 

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У пресслужбі Державного бюро розслідувань підтвердили УП інформацію щодо затримання Дудіна і оголошення йому підозри. Деталі обіцяють повідомити 12 вересня.

Що передувало: 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за недбале виконання службових обов'язків і пообіцяв йому розслідування правоохоронців.

Тоді президент заявив, що Дудін "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".

ВІДЕО ДНЯ

19 липня начальником управління СБУ в Харківській області був призначений Олександр Куць.

Теми: СБУХарківська область
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