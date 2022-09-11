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Задержан бывший глава СБУ Харьковщины

"Украинская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 21:17
Задержан бывший глава СБУ Харьковщины
Роман Дудин, фото пресс-службы СБУ

Роман Дудин, который до конца мая возглавлял управление СБУ в Харьковской области, задержан по подозрению в госизмене.

Источник: источники УП в правоохранительных органах, пресслужба ГБР в комментарии УП

Детали: По данным собеседников УП, Дудину сообщено о подозрении в государственной измене.

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В пресс-службе Государственного бюро расследований подтвердили УП информацию о задержании Дудина и оглашении ему подозрения. Детали обещают сообщить 12 сентября.

Что предшествовало: 29 мая президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.

Тогда президент заявил, что Дудин "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично".

ВИДЕО ДНЯ

19 июля начальником управления СБУ в Харьковской области был назначен Александр Куц.

Темы: СБУХарьковская область
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