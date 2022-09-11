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Через обстріли інфраструктури затримується низка поїздів

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 21:22
Через обстріли інфраструктури затримується низка поїздів
ілюстративне фото Укрзалізниці

У зв’язку з обстрілами росіянами інфраструктури очікуються затримки низки поїздів з та до Харкова, Сум та Полтави.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "У зв’язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині очікуються затримки низки поїздів з/до Харкова, Сум, Полтави.

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Втім, жоден сьогоднішній рейс не скасовано, рух продовжується всією мережею залізниці".

Деталі: Станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають наступні поїзди:

  • №1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хв;
  • №786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання відновлено, поїзд прямує далі).
  • Зі станції Харків-Пас. може бути затримано відправлення поїздів №164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43).

В Укрзалізниці зазначили, що на вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години.

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Що передувало: У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також на Полтавщині й Сумщині.

Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.

Теми: Укрзалізницязалізницявійна
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