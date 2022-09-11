Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается ряд поездов

В связи с обстрелами россиянами инфраструктуры ожидаются задержки ряда поездов из и в Харьков, Сумы и Полтаву.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "В связи с обстрелами инфраструктуры на Слобожанщине ожидаются задержки ряда поездов из/в Харьков, Сумы, Полтаву.

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Впрочем, ни один сегодняшний рейс не отменен, движение продолжается по всей сети железной дороги".

Детали: По состоянию на 21:00 из-за перебоев с электроснабжением задержку имеют следующие поезда:

№1 Харьков – Ивано-Франковск – ориентировочная задержка 45 мин;

№786 Киев — Шостка — задержка 40 мин (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше).

Со станции Харьков-Пасс. может быть задержана отправка поездов №164 Харьков — Киев (время отправления 21:16), №7 Харьков — Одесса (время отправления 21:43).

В Укрзализныце отметили, что на вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет разрешено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа.

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Что предшествовало: В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

Некоторые города и общины Днепропетровской области также остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.