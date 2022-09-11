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Россияне выпустили по востоку Украины 12 ракет, 9 из них сбила ПВО

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 23:00
иллюстративное фото с сайта Армия Inform

Вечером 11 сентября россияне выпустили по востоку Украины 11 крылатых ракет, 9 – сбила противовоздушная оборона.

Источник: пресс-служба Воздушного командования "Восток"

Детали: Сообщается, что подразделения воздушного командования "Восток" сбили 7 крылатых ракет на Днепропетровщине.

Из сбитых – 5 ракет Х-101, 2 – "Калибр". Еще две ракеты уничтожены подразделениями Воздушных сил в Полтавской области.

Обновлено: Командование Воздушных сил уточняет, что всего было 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря и шесть крылатых ракет Х-101, выпущенных с самолетов стратегической авиации из Каспийского моря.

Зенитными ракетными подразделениями Вооруженных сил Украины сбиты 9 из 12 ракет оккупантов.

Что предшествовало: В воскресенье вечером по всей Украине кроме оккупированного Крыма объявляли воздушную тревогу. Взрывы раздались под Харьковом, на Днепропетровщине.

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В разных районах Харькова и области исчезло электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, о проблемах с электроснабжением сообщают также на Полтавщине и Сумщине.

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Темы: война
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