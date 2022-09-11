Зеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры, в результате которых обесточен ряд областей.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты.

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Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов. Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской – частичные проблемы с питанием".

Детали: Зеленский спросил россиян, думают ли они до сих пор, что смогут напугать, сломать, склонить к уступкам украинцев и так ли они ничего и не поняли.

Дословно: "Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас.

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Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство".

Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой... и БЕЗ вас!"

Больше деталей: Президент также обнародовал видео последствий российских обстрелов в воскресенье вечером.

Что предшествовало: В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

Некоторые города и общины Днепропетровской области также остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.