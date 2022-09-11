Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 22:15
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры, в результате которых обесточен ряд областей.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты.

Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов. Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской – частичные проблемы с питанием".

Детали: Зеленский спросил россиян, думают ли они до сих пор, что смогут напугать, сломать, склонить к уступкам украинцев и так ли они ничего и не поняли.

Дословно: "Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас.

Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство".

ВИДЕО ДНЯ

Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой... и БЕЗ вас!"

Больше деталей: Президент также обнародовал видео последствий российских обстрелов в воскресенье вечером.

Что предшествовало: В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

Некоторые города и общины Днепропетровской области также остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийРосcиявойнаэлектроэнергия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами

видеоВоздушные силы показали момент сбития идущих на Днепр российских ракет

Экс-глава СБУ Харьковщины задержан за измену и оставление места службы - силовики

В Харьковской области украинские бойцы вышли к границе с Россией – глава ОВА

Россияне ударили ракетой по Запорожью, продолжаются бои на Луганщине – регионы

За минувшие сутки ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов – сводка

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается ряд поездов
В трех областях полностью восстановлено электроснабжение
В Харькове в результате обстрела есть погибший, в области - раненый
Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскил – Резников
Последние новости
12:28
Рада рассматривает законопроект, расширяющий возможности для строительных афер - "ЧЕСНО"
12:21
В партии Шольца развеяли надежды на поставки немецких танков Украине
12:15
видеоПленный оккупант рассказал, как командование убегало от ВСУ в Харьковской области - СБУ
12:09
Россияне ищут способы сдаться в плен из-за контрнаступления – ОК Юг
11:40
Зеленский заявил, что переговоры с РФ невозможны, Медведев ответил угрозами
11:40
В Запорожской области сорвался псевдореферендум оккупантов
11:38
"Зерновая инициатива": в понедельник девять судов на выход и тринадцать – на вход
11:17
видеоВоздушные силы показали момент сбития идущих на Днепр российских ракет
11:15
Евро подскочил к 3-недельному максимуму на фоне негативных сигналов ЕЦБ, доллар "затормозил" – Reuters
11:11
Шпионил за руководством СБУ: в Одессе задержали агента РФ
Все новости...