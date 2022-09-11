Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 22:15
Зеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры, в результате которых обесточен ряд областей.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты.

Реклама:

Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов. Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской – частичные проблемы с питанием".

Детали: Зеленский спросил россиян, думают ли они до сих пор, что смогут напугать, сломать, склонить к уступкам украинцев и так ли они ничего и не поняли.

Дословно: "Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас.

ВИДЕО ДНЯ

Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство".

Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой... и БЕЗ вас!"

Больше деталей: Президент также обнародовал видео последствий российских обстрелов в воскресенье вечером.

Что предшествовало: В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

Некоторые города и общины Днепропетровской области также остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Из-за обстрелов инфраструктуры задерживается ряд поездов
В трех областях полностью восстановлено электроснабжение
В Харькове в результате обстрела есть погибший, в области - раненый
Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскил – Резников
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: