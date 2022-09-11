Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У трьох областях повністю відновлено електропостачання

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 22:37
фото Pixabay

У Сумській, Дніпропетровській і Полтавській областях повністю відновлено електропостачання, що було пошкоджено після обстрілів, на Харківщині роботи тривають.

Джерело: заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, Полтавської ОВА Дмитро Лунін, Харківської ОДА Олег Синєгубов, Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Деталі: Тимошенко повідомив, що на Сумщині, Дніпропетровщині та Полтавщині електропостачання відновлено на 100%.

Водночас на Полтавщині енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

Також на 100% відновлено водопостачання у Полтавській та Сумській областях.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що постачання електроенергії в області станом на 21:40 повністю відновлено, але можуть бути перебої зі стабільністю напруги в мережі.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини, але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також підтвердив відновлення електропостачання в області. 

У свою чергу, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики поступово відновлюють електропостачання в населених пунктах області.

"Зміїв, Лозова вже з електрикою. Роботи тривають", - написав він.

Що передувало: У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також спостерігалися на Полтавщині й Сумщині.

Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: електроенергіяОфіс президентавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський відкинув переговори з РФ, Медведєв відповів погрозами

відеоПовітряні сили показали момент збиття ракет, які йшли на Дніпро

Ексочільника СБУ Харківщини затримали за зраду державі і залишення місця служби - силовики

На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією – голова ОВА

Росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю, тривають бої на Луганщині – регіони

За минулу добу ЗСУ відвоювали понад 20 населених пунктів – зведення

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

електроенергія
У Харкові внаслідок обстрілу є загиблий, в області - поранений
Донеччина теж частково знеструмлена – ОВА
Зеленський – окупантам: Ми будемо з газом, світлом, водою, їжею і без вас
Останні новини
12:57
В Азербайджані заявляють про зростання експорту газу й нафти
12:55
Посол Німеччини назвала терміни поставок систем IRIS-T Україні
12:54
Франція і Румунія підпишуть угоду щодо збільшення експорту українського зерна
12:47
Один із наймасовіших обстрілів РФ енергетичної інфраструктури: міністр розповів про наслідки
12:39
Гра в окупацію: в Україні створили онлайн-гру про виживання в Бучі, Маріуполі та Гостомелі
12:28
Рада розглядає законопроєкт, який розширює можливості для будівельних афер – "ЧЕСНО"
12:21
У партії Шольца розвіяли надії на поставки німецьких танків Україні
12:15
відеоПолонений окупант розповів, як командування тікало від контрнаступу ЗСУ на Харківщині - СБУ
12:09
Росіяни шукають способи здатись у полон через контрнаступ – ОК Південь
11:40
Зеленський відкинув переговори з РФ, Медведєв відповів погрозами
Усі новини...