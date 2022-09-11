Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У трьох областях повністю відновлено електропостачання

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 22:37
У трьох областях повністю відновлено електропостачання
фото Pixabay

У Сумській, Дніпропетровській і Полтавській областях повністю відновлено електропостачання, що було пошкоджено після обстрілів, на Харківщині роботи тривають.

Джерело: заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, Полтавської ОВА Дмитро Лунін, Харківської ОДА Олег Синєгубов, Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Деталі: Тимошенко повідомив, що на Сумщині, Дніпропетровщині та Полтавщині електропостачання відновлено на 100%.

Реклама:

Водночас на Полтавщині енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

Також на 100% відновлено водопостачання у Полтавській та Сумській областях.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що постачання електроенергії в області станом на 21:40 повністю відновлено, але можуть бути перебої зі стабільністю напруги в мережі.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини, але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також підтвердив відновлення електропостачання в області. 

У свою чергу, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики поступово відновлюють електропостачання в населених пунктах області.

"Зміїв, Лозова вже з електрикою. Роботи тривають", - написав він.

Що передувало: У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також спостерігалися на Полтавщині й Сумщині.

Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.

Теми: електроенергіяОфіс президентавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
електроенергія
Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію
Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ
У Росії віялові відключення електроенергії, РФ обмежила перетоки в Китай
Останні новини
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
Усі новини...
Реклама: