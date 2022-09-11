У трьох областях повністю відновлено електропостачання

У Сумській, Дніпропетровській і Полтавській областях повністю відновлено електропостачання, що було пошкоджено після обстрілів, на Харківщині роботи тривають.

Джерело: заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, Полтавської ОВА Дмитро Лунін, Харківської ОДА Олег Синєгубов, Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Деталі: Тимошенко повідомив, що на Сумщині, Дніпропетровщині та Полтавщині електропостачання відновлено на 100%.

Реклама:

Водночас на Полтавщині енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

Також на 100% відновлено водопостачання у Полтавській та Сумській областях.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що постачання електроенергії в області станом на 21:40 повністю відновлено, але можуть бути перебої зі стабільністю напруги в мережі.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини, але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також підтвердив відновлення електропостачання в області.

У свою чергу, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики поступово відновлюють електропостачання в населених пунктах області.

"Зміїв, Лозова вже з електрикою. Роботи тривають", - написав він.

Що передувало: У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також спостерігалися на Полтавщині й Сумщині.

Деякі міста та громади Дніпропетроської області також залишилися без електропостачання через удари по енергетичній інфраструктурі.