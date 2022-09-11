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В трех областях полностью восстановлено электроснабжение

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 22:37
фото Pixabay

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях полностью восстановлено электроснабжение, поврежденное после обстрелов, в Харьковской работы продолжаются.

Источник: заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Тимошенко сообщил, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях электроснабжение восстановлено на 100%.

В то же время, в Полтавской области энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения.

Также на 100% восстановлено водоснабжение в Полтавской и Сумской областях.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что поставки электроэнергии в области по состоянию на 21:40 полностью возобновлены, но могут быть перебои со стабильностью напряжения в сети.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил, что свет и водоснабжение восстановили во всех районах Полтавщины, но энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения.

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также подтвердил возобновление электроснабжения в области.

В свою очередь, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что энергетики постепенно возобновляют электроснабжение в населенных пунктах области.

"Змиев, Лозовая уже с электричеством. Работы продолжаются", - написал он.

Что предшествовало: В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

Некоторые города и общины Днепропетровской области также остались без электроснабжения из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

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Темы: электроэнергияОфис президентавойна
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