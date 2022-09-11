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Донеччина теж частково знеструмлена – ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 11 вересня 2022, 22:48
Донеччина теж частково знеструмлена – ОВА
фото Pixabay

На Донеччині через удар росіян по енергетичній інфраструктурі сусідніх областей також частково немає електропостачання.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "Донеччина частково знеструмлена. Це наслідки ворожого удару по енергетичній інфраструктурі сусідніх областей".

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Деталі: Кириленко зазначив, що фахівці НЕК Укренерго працюють над усуненням проблеми й поступово намагаються відновити електропостачання, але на це потрібен час.

Що передувало: Через удари росіян по об'єктах інфраструктури у неділю ввечері проблеми з електропостачанням спостерігалися в Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. 

У трьох останніх електропостачання відновлено, на Харківщині роботи тривають. 

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Теми: Донецька областьелектроенергія
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