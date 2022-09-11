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Донетчина тоже частично обесточена – ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 22:48
Донетчина тоже частично обесточена – ОВА
фото Pixabay

В Донецкой области из-за удара россиян по энергетической инфраструктуре соседних областей также частично нет электроснабжения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "Донецкая область частично обесточено. Это последствия вражеского удара по энергетической инфраструктуре соседних областей".

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Детали: Кириленко отметил, что специалисты НЭК Укрэнерго работают над устранением проблемы и постепенно пытаются возобновить электроснабжение, но на это нужно время.

Что предшествовало: Из-за ударов россиян по объектам инфраструктуры в воскресенье вечером проблемы с электроснабжением наблюдались в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В трех последних электроснабжение возобновлено, в Харьковской области работы продолжаются.

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Темы: Донецкая областьэлектроэнергия
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