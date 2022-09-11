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В Харькове в результате обстрела есть погибший, в области - раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 23:22
В Харькове в результате обстрела есть погибший, в области - раненый
последствия обстрела 11 сентября, фото ГСЧС

По меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харькова, в области есть раненый.

Источник: замначальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник в комментарии Суспільному, ГСЧС Украины

Дословно Торяник: "По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного нашли мертвым. Другого продолжаем искать".

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ДеталиПозже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об одном погибшем в Харькове и одном госпитализированном в Чугуевском районе.

Дословно Синегубов: "В результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина – работник предприятия. Спасатели продолжают поисковые работы.

На другом объекте в Чугуевском районе медики экстренной помощи госпитализировали 35-летнего мужчину. Работник получил взрывную травму".

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Больше деталей: Вместе с тем, в ГСЧС Украины заявили, что ситуация контролируемая, несмотря на все попытки врага повлиять на ситуацию на фронте путем ударов по объектам критической инфраструктуры.

Там подтвердили, что отдельные регионы в воскресенье подверглись массированным обстрелам со стороны оккупантов, в результате чего произошло отключение объектов энергоснабжения и обесточен ряд населенных пунктов.

Что предшествовало: В разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры. Также проблемы с электроснабжением наблюдались в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В трех последних электроснабжение возобновлено, в Харьковской области работы продолжаются.

Темы: Харьковпожарэлектроэнергия
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