В Харькове в результате обстрела есть погибший, в области - раненый

По меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харькова, в области есть раненый.

Источник: замначальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник в комментарии Суспільному, ГСЧС Украины

Дословно Торяник: "По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного нашли мертвым. Другого продолжаем искать".

Детали: Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об одном погибшем в Харькове и одном госпитализированном в Чугуевском районе.

Дословно Синегубов: "В результате ударов по критической инфраструктуре Харькова погиб мужчина – работник предприятия. Спасатели продолжают поисковые работы.

На другом объекте в Чугуевском районе медики экстренной помощи госпитализировали 35-летнего мужчину. Работник получил взрывную травму".

Больше деталей: Вместе с тем, в ГСЧС Украины заявили, что ситуация контролируемая, несмотря на все попытки врага повлиять на ситуацию на фронте путем ударов по объектам критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

Там подтвердили, что отдельные регионы в воскресенье подверглись массированным обстрелам со стороны оккупантов, в результате чего произошло отключение объектов энергоснабжения и обесточен ряд населенных пунктов.

Что предшествовало: В разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры. Также проблемы с электроснабжением наблюдались в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В трех последних электроснабжение возобновлено, в Харьковской области работы продолжаются.