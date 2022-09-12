Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна – поранена

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 01:58
ілюстративне фото наслідки обстрілів на Дніпропетровщині, ГУ ДСНС в області

Через ворожий обстріл у Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули 2 людини, ще 1 – поранена.

Джерело: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Дослівно: "Надвечір агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Загинули 2 людини,  попередньо, 1 – поранена. Вдарив ворог і по енергетичній інфраструктурі області.

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району загинули чоловік та жінка. 19-річна дівчина в лікарні – "важка". Був приліт і по Зайцівській громаді. Дані щодо масштабів руйнувань з’ясовуються".

Деталі: Рятувальники повідомляють, що ракетами ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі області. Сталися пожежі. У деяких громадах зникло світло. Інформація щодо постраждалих та руйнацій точнюється.

Також минулої доби 7 ракет над Дніпропетровщиною збили підрозділи Повітряного командування "Схід".

Надзвичайники інформують, що внаслідок ракетного удару по середмістю Дніпра минулої ночі пошкоджені 33 приватних будинків та багатоповерхівок.

ВІДЕО ДНЯ

Понівечені, зокрема, 4 адмінбудівлі, торговий та бізнес-центри, магазини, кафе. Побито 11 автомобілів та котельню. Частково зруйнована двоповерхова будівля.

З місця прильоту вивезено 280 тонн уламків.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На Луганщині також є звільнені населені пункти – ОВА

У Кремлі запевнили, що Путін в курсі відступу військ РФ в Україні

Один із наймасовіших обстрілів РФ енергетичної інфраструктури: міністр розповів про наслідки

Зеленський відкинув переговори з РФ, Медведєв відповів погрозами

відеоПовітряні сили показали момент збиття ракет, які йшли на Дніпро

Ексочільника СБУ Харківщини затримали за зраду державі і залишення місця служби - силовики

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Дніпропетровська область
Дніпропетровщина теж без світла після удару росіян
Над Дніпропетровщиною ППО збила ворожу ракету
РФ випустила ракету по Дніпру, з "Градів" обстріляла Нікополь, є поранені
Останні новини
16:09
аудіо"В кровищи весь. Ни снарядов, ни оружия, них..я": окупанти відступають під натиском ЗСУ
16:02
Кремль вербує вояк з Далекого Сходу, бо ті краще переносять холоди – ГУР
15:55
Як українцям отримати медичну допомогу в Словаччині – інструкція від МОЗ
15:49
Відключення електрики через російські обстріли: як підготуватися до життя без світла
15:38
У Криму посилилися проукраїнські настрої, цих людей каратимуть – Аксьонов
15:34
"Ми всі поранені". Психолог Світлана Чуніхіна про те, як подолати виснаження від війни
15:16
У МОН розповіли, скільки шкіл розпочали навчання очно, дистанційно та у змішаному форматі
15:03
фотоФранція та Румунія підписали угоду для нарощення експорту зерна з України
14:57
На Луганщині також є звільнені населені пункти – ОВА
14:53
Коригував вогонь по Запоріжжю: зрадник отримав 15 років тюрми
Усі новини...