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Дніпропетровщина: внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна – поранена

Ольга Глущенко Понеділок, 12 вересня 2022, 01:58
Дніпропетровщина: внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна – поранена
ілюстративне фото наслідки обстрілів на Дніпропетровщині, ГУ ДСНС в області

Через ворожий обстріл у Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули 2 людини, ще 1 – поранена.

Джерело: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Дослівно: "Надвечір агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Загинули 2 людини,  попередньо, 1 – поранена. Вдарив ворог і по енергетичній інфраструктурі області.

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У Великомихайлівській громаді Синельниківського району загинули чоловік та жінка. 19-річна дівчина в лікарні – "важка". Був приліт і по Зайцівській громаді. Дані щодо масштабів руйнувань з’ясовуються".

Деталі: Рятувальники повідомляють, що ракетами ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі області. Сталися пожежі. У деяких громадах зникло світло. Інформація щодо постраждалих та руйнацій точнюється.

Також минулої доби 7 ракет над Дніпропетровщиною збили підрозділи Повітряного командування "Схід".

ВІДЕО ДНЯ

Надзвичайники інформують, що внаслідок ракетного удару по середмістю Дніпра минулої ночі пошкоджені 33 приватних будинків та багатоповерхівок.

Понівечені, зокрема, 4 адмінбудівлі, торговий та бізнес-центри, магазини, кафе. Побито 11 автомобілів та котельню. Частково зруйнована двоповерхова будівля.

З місця прильоту вивезено 280 тонн уламків.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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