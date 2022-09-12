Дніпропетровщина: внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна – поранена
Через ворожий обстріл у Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули 2 людини, ще 1 – поранена.
Джерело: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області
Дослівно: "Надвечір агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Загинули 2 людини, попередньо, 1 – поранена. Вдарив ворог і по енергетичній інфраструктурі області.
У Великомихайлівській громаді Синельниківського району загинули чоловік та жінка. 19-річна дівчина в лікарні – "важка". Був приліт і по Зайцівській громаді. Дані щодо масштабів руйнувань з’ясовуються".
Деталі: Рятувальники повідомляють, що ракетами ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі області. Сталися пожежі. У деяких громадах зникло світло. Інформація щодо постраждалих та руйнацій точнюється.
Також минулої доби 7 ракет над Дніпропетровщиною збили підрозділи Повітряного командування "Схід".
Надзвичайники інформують, що внаслідок ракетного удару по середмістю Дніпра минулої ночі пошкоджені 33 приватних будинків та багатоповерхівок.
Понівечені, зокрема, 4 адмінбудівлі, торговий та бізнес-центри, магазини, кафе. Побито 11 автомобілів та котельню. Частково зруйнована двоповерхова будівля.
З місця прильоту вивезено 280 тонн уламків.