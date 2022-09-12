Днепропетровщина: в результате обстрела погибли два человека, еще один – ранен

иллюстративное фото последствий обстрелов на Днепропетровщине, ГУ ГСЧС в области

Из-за вражеских обстрелов в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли 2 человека, еще 1 – ранен.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Дословно: "Под вечер агрессор обстрелял Великомихайловскую общину Синельниковского района. Погибли 2 человека, предварительно, 1 – ранен. Ударил враг и по энергетической инфраструктуре области.

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В Великомихайловской общине Синельниковского района погибли мужчина и женщина. 19-летняя девушка в больнице – "тяжеая". Был прилет и по Зайцевской общине. Данные о масштабах разрушений выясняются".

Детали: Спасатели сообщают, что ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых общинах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также за прошедшие сутки 7 ракет над Днепропетровщиной сбили подразделения Воздушного командования "Восток".

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Чрезвычайники информируют, что в результате ракетного удара по центру Днепра минувшей ночью повреждены 33 частных дома и многоэтажок.

Изуродованы, в частности, 4 админздания, торговый и бизнес-центры, магазины, кафе. Побиты 11 автомобилей и котельная. Частично разрушено двухэтажное здание.

С места прилета вывезено 280 тонн обломков.