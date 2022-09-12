Днепропетровщина: в результате обстрела погибли два человека, еще один – ранен
Из-за вражеских обстрелов в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли 2 человека, еще 1 – ранен.
Источник: ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области
Дословно: "Под вечер агрессор обстрелял Великомихайловскую общину Синельниковского района. Погибли 2 человека, предварительно, 1 – ранен. Ударил враг и по энергетической инфраструктуре области.
В Великомихайловской общине Синельниковского района погибли мужчина и женщина. 19-летняя девушка в больнице – "тяжеая". Был прилет и по Зайцевской общине. Данные о масштабах разрушений выясняются".
Детали: Спасатели сообщают, что ракетами враг попал по энергетической инфраструктуре области. Произошли пожары. В некоторых общинах исчез свет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Также за прошедшие сутки 7 ракет над Днепропетровщиной сбили подразделения Воздушного командования "Восток".
Чрезвычайники информируют, что в результате ракетного удара по центру Днепра минувшей ночью повреждены 33 частных дома и многоэтажок.
Изуродованы, в частности, 4 админздания, торговый и бизнес-центры, магазины, кафе. Побиты 11 автомобилей и котельная. Частично разрушено двухэтажное здание.
С места прилета вывезено 280 тонн обломков.