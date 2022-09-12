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МЗС: Ракетний удар росіян по ТЕЦ був актом відчаю після величезних втрат і відступу

Понеділок, 12 вересня 2022, 08:57

Російський ракетний удар по критичній інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу.

Про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.

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У США раніше заявили, що ракетні удари РФ були відповіддю на успішний контрнаступ Збройних сил України.

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У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також спостерігалися на Полтавщині й Сумщині.

За кілька годин стало відомо, що у Сумській, Дніпропетровській і Полтавській областях повністю відновлено електропостачання, на Харківщині роботи тривають.

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