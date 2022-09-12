МЗС: Ракетний удар росіян по ТЕЦ був актом відчаю після величезних втрат і відступу

Російський ракетний удар по критичній інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу.

Про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.

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Russia hits Ukrainian critical infrastructure. Power stations were targeted, causing widespread electricity outages. This is an act of desperation following Russia’s immense losses and retreat in eastern Ukraine. Even with their terrorist tactics, they are doomed to lose this war — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 11, 2022

У США раніше заявили, що ракетні удари РФ були відповіддю на успішний контрнаступ Збройних сил України.

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У неділю ввечері в різних районах Харкова та області відсутнє електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, проблеми з електропостачанням також спостерігалися на Полтавщині й Сумщині.

За кілька годин стало відомо, що у Сумській, Дніпропетровській і Полтавській областях повністю відновлено електропостачання, на Харківщині роботи тривають.