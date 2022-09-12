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МИД: Ракетный удар россиян по ТЭЦ был актом отчаяния после огромных потерь и отступления

Понедельник, 12 сентября 2022, 08:57

Российский ракетный удар по критической инфраструктуре Украины являлся актом отчаяния после огромных потерь и отступления.

Об этом написал в Twitter представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Россия ударила по критической инфраструктуре Украины. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это акт отчаяния после огромных потерь и отступления России на востоке Украины. Несмотря на свою террористическую тактику, они обречены проиграть эту войну", - говорится в сообщении.

В США ранее заявили, что ракетные удары РФ явились ответом на успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

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Позже сообщалось, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях полностью восстановлено электроснабжение, в Харьковской работы продолжаются.

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