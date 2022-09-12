МИД: Ракетный удар россиян по ТЭЦ был актом отчаяния после огромных потерь и отступления

Российский ракетный удар по критической инфраструктуре Украины являлся актом отчаяния после огромных потерь и отступления.

Об этом написал в Twitter представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Россия ударила по критической инфраструктуре Украины. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это акт отчаяния после огромных потерь и отступления России на востоке Украины. Несмотря на свою террористическую тактику, они обречены проиграть эту войну", - говорится в сообщении.

Russia hits Ukrainian critical infrastructure. Power stations were targeted, causing widespread electricity outages. This is an act of desperation following Russia’s immense losses and retreat in eastern Ukraine. Even with their terrorist tactics, they are doomed to lose this war September 11, 2022

В США ранее заявили, что ракетные удары РФ явились ответом на успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины.

В воскресенье вечером в разных районах Харькова и области отсутствует электроснабжение из-за удара оккупантов по объектам инфраструктуры, проблемы с электроснабжением также на Полтавщине и Сумщине.

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Позже сообщалось, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях полностью восстановлено электроснабжение, в Харьковской работы продолжаются.