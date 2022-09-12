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Оккупанты жалуются, что на заправках Донетчины исчез бензин

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 10:50
Фото из Telegram-канала оккупантов Tипичный Донецк

На автозаправках оккупированной Донецкой области, в том числе в Мариуполе, уже несколько дней нельзя купить бензин, на некоторых АЗС топливо продают по талонам.

Источник: Telegram-канал оккупантов "Типичный Донецк", советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Оккупанты сообщают, что уже несколько дней на АЗС нет бензина, а цена газа выросла. На некоторых автозаправках, где еще остался бензин, он продается по талонам.

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Советник мэра Петр Андрющенко сообщает, что проблемы с топливом есть, в частности, в захваченном россиянами Мариуполе.

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполе уже третий день интересный топливный кризис. Максимально – по 20 литров бензина в одни руки. Из-за очередей. Кроме того, сама цена топлива начала расти. Местные жалуются на "спекулянтов", а на самом деле ничего удивительного. Просто российское руководство. Дальше будет интереснее".

 

Напомним: В Донецкой области из-за удара россиян по энергетической инфраструктуре соседних областей частично отсутствовало электроснабжение вечером 11 сентября.

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Темы: Донецкая областьоккупациябензинМариуполь
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