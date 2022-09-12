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У Запорізькій області зірвався псевдореферендум окупантів

Альона Мазуренко Понеділок, 12 вересня 2022, 11:40
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ГУР МОУ

"Гауляйтер" окупованої Запорізької області Євгеній Балицький заявив, що псевдореферендум в окупованому регіоні переноситься на незрозумілий термін. Це пов'язано із наступом українських захисників.

Джерело: Балицький у Telegram

Дослівно: "Референдум відбудеться, як тільки ми будемо остаточно готові у питанні безпеки для мешканців Запорізької області.

Остаточно впевнені в тому, що будь-який бажаючий зможе комфортно та безпечно взяти участь у голосуванні".

Деталі: При цьому Балицький заявив, нібито всі технічні моменти вже вирішені: дільниці обладнані, комісії сформовані.

Він також вважає, що для мешканців окупованої частини Запорізької області це технічна формальність: "Росія вже тут, і ми вже відчуваємо себе її частиною".

Балицький говорить про якісь неіснуючі соціологічні дослідження, за результатами яких, 86% жителів області нібито підтримує входження до складу Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що 11 вересня незаконного "референдуму" росіян на окупованій території не буде, його відклали, в тому числі, й через брак підтримки голосування за "приєднання" до Російської Федерації.
  • Влада РФ через успішний український контрнаступ відклала на невизначений термін проведення так званих "референдумів про приєднання до Росії" окупованих територій Донбасу, а також Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

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Теми: Запорізька областьокупаціяреферендумвійна
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