У Запорізькій області зірвався псевдореферендум окупантів
"Гауляйтер" окупованої Запорізької області Євгеній Балицький заявив, що псевдореферендум в окупованому регіоні переноситься на незрозумілий термін. Це пов'язано із наступом українських захисників.
Джерело: Балицький у Telegram
Дослівно: "Референдум відбудеться, як тільки ми будемо остаточно готові у питанні безпеки для мешканців Запорізької області.
Остаточно впевнені в тому, що будь-який бажаючий зможе комфортно та безпечно взяти участь у голосуванні".
Деталі: При цьому Балицький заявив, нібито всі технічні моменти вже вирішені: дільниці обладнані, комісії сформовані.
Він також вважає, що для мешканців окупованої частини Запорізької області це технічна формальність: "Росія вже тут, і ми вже відчуваємо себе її частиною".
Балицький говорить про якісь неіснуючі соціологічні дослідження, за результатами яких, 86% жителів області нібито підтримує входження до складу Росії.
Нагадаємо:
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що 11 вересня незаконного "референдуму" росіян на окупованій території не буде, його відклали, в тому числі, й через брак підтримки голосування за "приєднання" до Російської Федерації.
- Влада РФ через успішний український контрнаступ відклала на невизначений термін проведення так званих "референдумів про приєднання до Росії" окупованих територій Донбасу, а також Запорізької, Харківської та Херсонської областей.