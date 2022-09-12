У Запорізькій області зірвався псевдореферендум окупантів

"Гауляйтер" окупованої Запорізької області Євгеній Балицький заявив, що псевдореферендум в окупованому регіоні переноситься на незрозумілий термін. Це пов'язано із наступом українських захисників.

Джерело: Балицький у Telegram

Дослівно: "Референдум відбудеться, як тільки ми будемо остаточно готові у питанні безпеки для мешканців Запорізької області.

Остаточно впевнені в тому, що будь-який бажаючий зможе комфортно та безпечно взяти участь у голосуванні".

Деталі: При цьому Балицький заявив, нібито всі технічні моменти вже вирішені: дільниці обладнані, комісії сформовані.

Він також вважає, що для мешканців окупованої частини Запорізької області це технічна формальність: "Росія вже тут, і ми вже відчуваємо себе її частиною".

Балицький говорить про якісь неіснуючі соціологічні дослідження, за результатами яких, 86% жителів області нібито підтримує входження до складу Росії.

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