В Запорожской области сорвался псевдореферендум оккупантов
"Гауляйтер" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что псевдореферендум в оккупированном регионе переносится на непонятный срок. Это связано с наступлением украинских защитников.
Источник: Балицкий в Telegram
Дословно: "Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области.
Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании".
Детали: При этом Балицкий заявил, якобы все технические моменты уже решены: участки оборудованы, комиссии сформированы.
Он также считает, что для жителей оккупированной части Запорожской области это техническая формальность: "Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью".
Балицкий говорит о каких-то несуществующих социологических исследованиях, по результатам которых 86% жителей области поддерживает вхождение в состав России.
Напомним:
- Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что 11 сентября незаконного "референдума" россиян на оккупированной территории не будет, его отложили, в том числе, и за-за недостаточной поддержки голосования за "присоединение" к Российской Федерации.
- Власти РФ из-за успешного украинского контрнаступления отложили на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов о присоединении к России" оккупированных территорий Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.