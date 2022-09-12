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В Запорожской области сорвался псевдореферендум оккупантов

Алена МазуренкоПонедельник, 12 сентября 2022, 11:40
В Запорожской области сорвался псевдореферендум оккупантов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ САЙТА ГУР МОУ

"Гауляйтер" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что псевдореферендум в оккупированном регионе переносится на непонятный срок. Это связано с наступлением украинских защитников.

Источник: Балицкий в Telegram 

Дословно: "Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области.

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Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании".

Детали: При этом Балицкий заявил, якобы все технические моменты уже решены: участки оборудованы, комиссии сформированы.

Он также считает, что для жителей оккупированной части Запорожской области это техническая формальность: "Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью".

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Балицкий говорит о каких-то несуществующих социологических исследованиях, по результатам которых 86% жителей области поддерживает вхождение в состав России.

Напомним: 

  • Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что 11 сентября незаконного "референдума" россиян на оккупированной территории не будет, его отложили, в том числе, и за-за недостаточной поддержки голосования за "присоединение" к Российской Федерации.
  • Власти РФ из-за успешного украинского контрнаступления отложили на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов о присоединении к России" оккупированных территорий Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Темы: Запорожская областьоккупацияреферендумвойна
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