Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

В Запорожской области сорвался псевдореферендум оккупантов

Алена МазуренкоПонедельник, 12 сентября 2022, 11:40
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ САЙТА ГУР МОУ

"Гауляйтер" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что псевдореферендум в оккупированном регионе переносится на непонятный срок. Это связано с наступлением украинских защитников.

Источник: Балицкий в Telegram 

Дословно: "Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области.

Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании".

Детали: При этом Балицкий заявил, якобы все технические моменты уже решены: участки оборудованы, комиссии сформированы.

Он также считает, что для жителей оккупированной части Запорожской области это техническая формальность: "Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью".

Балицкий говорит о каких-то несуществующих социологических исследованиях, по результатам которых 86% жителей области поддерживает вхождение в состав России.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что 11 сентября незаконного "референдума" россиян на оккупированной территории не будет, его отложили, в том числе, и за-за недостаточной поддержки голосования за "присоединение" к Российской Федерации.
  • Власти РФ из-за успешного украинского контрнаступления отложили на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов о присоединении к России" оккупированных территорий Донбасса, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Запорожская областьоккупацияреферендумвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики

"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков

В российском парламенте уверяют, что их армия не нуждается в мобилизации

В Луганской области тоже есть освобожденные населенные пункты – ОВА

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Запорожская область
Мэр Мелитополя: Как в Крыму – не выйдет, фейкового "референдума" 11 сентября не будет
Жителей прилегающих к ЗАЭС территорий призывают эвакуироваться
Часть Энергодара после повреждения подстанции "Луч" – без электричества
Последние новости
01:36
Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ
00:59
На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие
00:28
МАГАТЭ: Украина восстановила вторую резервную линию электропередач к ЗАЭС
00:20
В бою с оккупантами на Донетчине погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал
23:49
В Словакии, где развалилась правительственная коалиция, проведут референдум о досрочных выборах
23:46
Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается
23:18
Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики
23:06
"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии
22:41
Боррель позвонил по телефону Кулебе: обсудили контрнаступление ВСУ и помощь Украине
22:18
фото, виеоК Чарльзу ІІІ и Камилле обратилась украинка: поблагодарила за поддержку в войне с Россией
Все новости...