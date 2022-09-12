В Запорожской области сорвался псевдореферендум оккупантов

"Гауляйтер" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что псевдореферендум в оккупированном регионе переносится на непонятный срок. Это связано с наступлением украинских защитников.

Источник: Балицкий в Telegram

Дословно: "Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области.

Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании".

Детали: При этом Балицкий заявил, якобы все технические моменты уже решены: участки оборудованы, комиссии сформированы.

Он также считает, что для жителей оккупированной части Запорожской области это техническая формальность: "Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью".

Балицкий говорит о каких-то несуществующих социологических исследованиях, по результатам которых 86% жителей области поддерживает вхождение в состав России.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: