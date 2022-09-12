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Колаборант Сальдо вперше після зникнення записав відео і сказав, що працює над "бюджетом"

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 18:12
Колаборант Сальдо вперше після зникнення записав відео і сказав, що працює над бюджетом
Скриншот

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо записав відео, на якому заявив, що перебував під наглядом "серйозних лікарів", а тепер працює над бюджетом області на наступний рік.

Джерело: Телеграм-канал Сальда    

Пряма мова Сальдо: "Якийсь час я не виходив в ефір і ви мене не бачили. Дійсно, я був під наглядом дуже серйозних лікарів для того, щоб поправити своє здоров’я. Але питання, які стосуються організації роботи Херсонської області були завжди зі мною…

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"Саме зараз у мене єможливість попрацювати над бюджетом області до кінця року і на наступний рік. Це дуже гарний показник, це серйозна робота, яка приведе до того, що Херсонщина буде процвітаючою, стабільною і ровною".

Передісторія: 5 серпня Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.

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Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що він нібито почувається краще.

Теми: ХерсонРосіявійна
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