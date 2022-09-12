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Колаборант Сальдо вперше після зникнення записав відео і сказав, що працює над "бюджетом"

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 18:12
Скриншот

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо записав відео, на якому заявив, що перебував під наглядом "серйозних лікарів", а тепер працює над бюджетом області на наступний рік.

Джерело: Телеграм-канал Сальда    

Пряма мова Сальдо: "Якийсь час я не виходив в ефір і ви мене не бачили. Дійсно, я був під наглядом дуже серйозних лікарів для того, щоб поправити своє здоров’я. Але питання, які стосуються організації роботи Херсонської області були завжди зі мною…

"Саме зараз у мене єможливість попрацювати над бюджетом області до кінця року і на наступний рік. Це дуже гарний показник, це серйозна робота, яка приведе до того, що Херсонщина буде процвітаючою, стабільною і ровною".

Передісторія: 5 серпня Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.

Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше. За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.

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Пізніше Міноборони РФ заявило, що він нібито почувається краще.

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Теми: ХерсонРосіявійна
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