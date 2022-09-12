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Коллаборант Сальдо впервые после исчезновения записал видео и сказал, что работает над "бюджетом"

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 18:12
Коллаборант Сальдо впервые после исчезновения записал видео и сказал, что работает над бюджетом

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо записал видео, где заявил, что находился под наблюдением "серьезных врачей", а теперь работает над бюджетом области на следующий год.

Источник: Телеграмм-канал Сальдо

Прямая речь Сальдо: "Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был под попечительством очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы Херсонской области всегда были со мной…"

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"Именно сейчас у меня есть возможность поработать над бюджетом области до конца года и на следующий год. Это очень хороший показатель, это серьезная работа, которая приведет к тому, что Херсонщина будет преуспевающей, стабильной и ровной".

Предыстория: 5 августа Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже. По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным он мог перенести инсульт.

Позже Минобороны РФ заявило, что он якобы чувствует себя лучше.

Темы: ХерсонРосcиявойна
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