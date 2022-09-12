Коллаборант Сальдо впервые после исчезновения записал видео и сказал, что работает над "бюджетом"

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо записал видео, где заявил, что находился под наблюдением "серьезных врачей", а теперь работает над бюджетом области на следующий год.

Источник: Телеграмм-канал Сальдо

Прямая речь Сальдо: "Какое-то время я не выходил в эфир и вы меня не видели. Действительно, я был под попечительством очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Но вопросы, касающиеся организации работы Херсонской области всегда были со мной…"

"Именно сейчас у меня есть возможность поработать над бюджетом области до конца года и на следующий год. Это очень хороший показатель, это серьезная работа, которая приведет к тому, что Херсонщина будет преуспевающей, стабильной и ровной".

Предыстория: 5 августа Сальдо был госпитализирован в оккупированном Крыму, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Сообщалось, что Сальдо собираются перевезти в одну из московских больниц, поскольку ему стало хуже. По данным российских СМИ, врачи подозревали, что Сальдо могли отравить. По другим данным он мог перенести инсульт.

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Позже Минобороны РФ заявило, что он якобы чувствует себя лучше.