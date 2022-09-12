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Зеленський розказав директору Міжнародної організації з міграції про депортацію українців: треба тиснути на Росію

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 вересня 2022, 20:40
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором Міжнародної організації з міграції (МОМ) Антоніо Віторіно обговорив організовану окупантами незаконну масову депортацію українців до Росії.

Джерело: пресслужба ОПУ

Дослівно: "Окремою темою переговорів стала влаштована окупантами незаконна масова депортація українців до Росії, зокрема жінок, дітей та наших захисників, і система фільтраційних таборів".

Деталі: Зеленський підкреслив, що депортація є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином.

Він також закликав гендиректора МОМ максимально тиснути на Росію задля того, щоб покласти край цьому злочину. "Ми виступаємо за те, щоб Міжнародна організація з міграції мала більше доступу до депортованих українців, особливо до тих територій, де є так звані фільтраційні табори", – зазначив президент.

Що було раніше: У липні Зеленський повідомляв, що російські загарбники депортували до РФ 2 мільйони мешканців тимчасово окупованих територій України, серед яких кілька сотень тисяч дітей.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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