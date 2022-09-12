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Зеленский рассказал директору Международной организации по миграции о депортации украинцев: нужно давить на Россию

Станислав ПогориловПонедельник, 12 сентября 2022, 20:40
Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино обсудил организованную оккупантами незаконную массовую депортацию украинцев в Россию.

Источник: пресс-служба ОПУ

Дословно: "Отдельной темой переговоров стала устроенная оккупантами незаконная массовая депортация украинцев в Россию, в том числе женщин, детей и наших защитников, и система фильтрационных лагерей".

Детали: Зеленский подчеркнул, что депортация является грубым нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Он также призвал гендиректора МОМ максимально давить на Россию для того, чтобы положить конец этому преступлению. "Мы выступаем за то, чтобы Международная организация по миграции имела больше доступа к депортированным украинцам, особенно к тем территориям, где есть так называемые фильтрационные лагеря", – отметил президент.

Что предшествовало: В июле Зеленский сообщал, что российские захватчики депортировали в РФ 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины, среди которых несколько сотен тысяч детей.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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